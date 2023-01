Deulofeu: «Ricordo bene i 6 mesi a Milano»

Qualche giorno fa Gerard Deulofeu si è raccontato in un’intervista a NSS Sports parlando anche del periodo al Milan

Qualche giorno fa Gerard Deulofeu si è raccontato in un’intervista a NSS Sports parlando anche del periodo al Milan:

«Ovviamente in Italia la moda è un’altra cosa. Ricordo i miei 6 mesi con il Milan, abitavo in albergo, e la settimana della moda è stata incredibile. Ricordo con piacere anche diversi calciatori del Milan che avevano uno stile unico e ricercato, Abate per esempio era uno di quelli che si vestiva sempre bene»

Futuro: «Mi sento molto felice qui, sono due anni, e anche il mio livello in campo ne sta risentendo. L’essere felice in una squadra per me ha tantissimo valore. Non voglio pensare al futuro altrimenti non vivo il presente, e qui il presente è molto bello. Io non esco troppo, sto con la mia famiglia, sempre pensando alla partita, sempre concentrato»