Dest, l’ex Milan verso il PSV ma spunta l’interesse di un altro club

Sergiño Dest, dopo il prestito dello scorso anno al Milan, è alla ricerca di una nuova sistemazione: non c’è solo il PSV su di lui

Resta ancora da capire quale sarà il futuro di Sergiño Dest. Il terzino è rientrato al Barcellona dopo il prestito dello scorso anno al Milan, ma adesso è alla ricerca di una nuova squadra.

Come riferisce il giornalista Matteo Moretto su Twitter, il PSV Eindhoven sta continuando a premere per il suo arrivo ma rischia di essere ostacolato dall’inserimento di un nuovo club. Si tratta del Nizza, che nelle ultime ore si è unito alla corsa per lo statunitense.