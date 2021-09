Deschamps: «Theo Hernandez è un giocatore più offensivo. Su Giroud...»

Didier Deschamps ha rilasciato qualche dichiarazione in merito ai convocati della Francia parlando anche di Theo Hernandez e Giroud

Le dichiarazione del commissario tecnico francese Didier Deschamps su Theo Hernandez, inserito tra i convocati come centrocampista: «Theo l’ho messo in mezzo al campo perché è un giocatore piuttosto offensivo, metà difensore e metà attaccante. Quindi lo metto in mezzo. Insieme con il fratello Lucas? Non l’ho mai sperimentato, credo che l’ultimo allenatore che ha vissuto questa situazione sia stato con i fratelli Revelli (anni ’70, ndr). Hanno un legame familiare, ma questo non cambierà nulla. Parlerò con loro, non mi occuperò di due fratelli ma di due giocatori.»

E sulla mancata convocazione di Olivier Giroud: «Non devo motivare la sua assenza. Le mie sono scelte prettamente sportive. Nelle ultime gare i giocatori che ho chiamato mi hanno soddisfatto e così ho deciso di rimanere su quella linea.»