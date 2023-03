Deschamps su Giroud: «Può fare il titolare, senza averne ovviamente la garanzia». Le parole del ct francese

Didier Deschamp ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Olivier Giroud. Ecco le parole del ct francese sull’attaccante del Milan:

«E’ vero, Olivier non è più così giovane, ma al Milan per esempio c’è Zlatan Ibrahimovic che è pure più vecchio e che a 41 anni è stato convocato dalla Svezia. Come tutti i miei convocati, anche Olivier può fare il titolare, senza averne ovviamente la garanzia. Non è giovane, ma ciò significa che ha pure molta esperienza da far valere. E rimane convocabile finché mantiene alto il suo livello di prestazione. Dovremo disputare 2 gare in 3 giorni e la seconda con l’Irlanda che sarà più riposata di noi, Olivier pur alla sua età può fare il titolare o partire dalla panchina, come già succede nel Milan».