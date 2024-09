Ancora DERBY! Questa volta è sulla PLAY: la sfida tra Theo e Dimarco con due EX calciatori di Milan e Inter

Ancora aria di derby: protagonisti Theo e Dimarco, questa volta sulla Play. Le immagini del derby del secolo

Intervenuti alla presentazione di FC25, nuovo gioco per la Play Station 5, è stato ancora derby tra Theo Hernandez e Federico Dimarco. I due si sono sfidati al videogioco in un match all’ultimo sangue, accompagnati rispettivamente da due ex calciatori di Milan e Inter, ovvero Kakà e Maicon. Ecco le immagini pubblicate da Rompipallone.it: