Derby a tinte rossonere, il Milan domina nel 2025: per rispondere al 2023 dell’Inter

Derby tra Inter e Milan in programma domenica 23 novembre: sarà la quinta stracittadina nel giro di undici mesi!

Il Milan si appresta ad affrontare la quinta stracittadina dell’anno solare 2025. Le altre quattro sono terminate con due successi dei rossoneri e due pareggi. Il Diavolo proverà quindi a mantenere l’imbattibilità per il 2025, replicando quanto fatto dall’Inter nel 2023. In quel caso i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi vinsero 5 derby su 5.

In questa striscia di imbattibilità il Diavolo può vantare il successo in rimonta in Supercoppa Italiana ottenuto il 6 gennaio e la semifinale di Coppa Italia vinta con un netto 3-0. Allegri ha quindi un motivo in più per uscire imbattuto da San Siro domenica.

I Precedenti del 2025: Un Anno di Altalena Emozionale

Ecco un riepilogo dei risultati del 2025:

Sfida (Data) Competizione Risultato Marcatori Rossoneri Inter-Milan (6/01) Supercoppa Italiana 2-3 Theo Hernandez, Pulisic, Abraham Milan-Inter (2/02) Serie A 1-1 Reijnders Milan-Inter (2/04) Coppa Italia 1-1 Abraham Inter-Milan (23/04) Coppa Italia 3-0 Jović (doppietta), Reijnders

Il prossimo Derby non sarà solo una battaglia per i tre punti, ma anche il banco di prova per i nuovi attaccanti del Milan, chiamati a dimostrare di poter raccogliere l’eredità realizzativa lasciata dai loro predecessori e a non dipendere unicamente da Pulisic.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.