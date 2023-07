Problema giovani in Italia? Parla l’ex Milan Albertini

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato il problema dei pochi giovani italiani in Serie A

Al telefono con l’ANSA, l’ex Milan Albertini ha dichiarato:

Oggi non siamo un sistema indirizzato alla valorizzazione dei nostri giovani. Non è una persona che può risolvere il problema, bisogna farlo tutti insieme. Il valore dell’Italia era superiore, ma non siamo stati all’altezza. Il calcio purtroppo è anche questo, sennò si parla solo di quello che poteva essere e non è stato. Il dispiacere è che sono tanti anni che ho smesso e si parla sempre della stessa cosa. Si fa sempre troppo poco, bisogna crederci nei giovani, passando dalle parole ai fatti. Oggi vedo tanti stranieri che non è che poi siano così più forti dei nostri italiani. Eppure gli viene data l’opportunità. Quello che i dirigenti e le società devono fare è creare le opportunità per questi giovani