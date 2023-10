Del Piero “bacchetta” Leao: «Deve essere più presente, tutti lo stanno aspettando» ha detto negli studi di Sky

Alessandro Del Piero è intervenuto negli studi di Sky per parlare tra le altre cose di Rafael Leao. Le sue parole sul numero 10 del Milan.

DEL PIERO – «I gol sono importanti, ma lui deve essere più presente nelle partite del Milan. La continuità e la presenza in campo sono le caratteristiche che ti possono far parlare di un giocatore diverso. Tutti lo stanno aspettando, la speranza per tutti è di avere un giocatore in grado di fare la differenza in ogni partita. Questo è l’ultimo step che deve fare»