Delneri esalta il lavoro di Filippi su Maignan: «Ha il talento di migliorare i portieri, Mike sta dimostrando una cosa in particolare»

del neri udinese ottobre 2016

Del Neri elogia il preparatore rossonero a TMW: dal rapporto umano alla tecnica, ecco come ha trasformato il numero 16 del Diavolo

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’esperto allenatore Luigi Delneri ha voluto dedicare parole di grande stima a Claudio Filippi, l’attuale preparatore dei portieri del Milan. L’analisi si è concentrata sull’impatto decisivo che Filippi sta avendo sul rendimento di Mike Maignan, evidenziando una crescita che va oltre la semplice reattività tra i pali. Secondo Delneri, il tecnico ha una dote speciale nel valorizzare il potenziale dei suoi allievi.

SU MAIGNAN«Con la sua esperienza, Claudio ha il talento di migliorare ogni portiere. Maignan è un esempio perfetto: sotto la sua guida, ha affinato le sue capacità e acquisito una consapevolezza maggiore nelle sue scelte in campo».

Proseguendo nella sua disamina, Delneri ha sottolineato come il metodo di Filippi non si limiti agli aspetti tecnici, ma tocchi corde fondamentali per chi difende la porta, lavorando profondamente sulla psicologia e sulla gestione dello stress.

Delneri svela un retroscena su Filippi

L’ASPETTO UMANO«La sua abilità non sta solo nel perfezionare la tecnica, ma anche nel saper gestire l’aspetto umano, fondamentale per un ruolo che vive di solitudine e pressione. È essenziale stabilire un rapporto di fiducia e comprensione».

Infine, l’ex tecnico ha ricordato il prestigioso curriculum del preparatore rossonero, che vanta collaborazioni con vere e proprie leggende del ruolo, confermando come il suo lavoro sia un valore aggiunto per l’intero gruppo squadra.

I GRANDI DEL PASSATO«È davvero gratificante vedere come Claudio abbia portato la sua esperienza a livelli così alti. Non è una sorpresa, visto che in passato ha lavorato con altri grandi portieri come Marchegiani, Buffon e Lupatelli. Oggi, grazie alla sua esperienza, è in grado di migliorare non solo il singolo portiere, ma anche il collettivo».

