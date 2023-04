Del Genio: «Da Maldini all’ultimo giornalista filo-Milan fanno i furbi». Le parole del giornalista partenopeo sulla doppia sfida di Champions

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di A Tutto Napoli su Tele A della doppia sfida di Champions League tra Milan e Napoli. Ecco le parole del giornalista:

«Chi è favorito? Visto che da Maldini all’ultimo giornalista filo-Milan fanno i furbi, facciamo i furbi anche noi e diciamo 80% Milan e 20% Napoli, solo un miracolo può far qualificare il Napoli che sta vincendo uno Scudetto storico e non ci interessa niente (ride, ndr). Tutta la pressione è sul Milan, il Napoli la gioca per divertirsi. Il Napoli aveva anche il 10% di possibilità all’inizio di vincere il campionato, allo stesso modo è in Champions. Siamo molto diversi da come ci hanno descritto, qui nessuno ha festeggiato, anzi invitiamo a festeggiare voi. Episodi? Gli episodi cambiano le partite, col Torino il Napoli forse ha rischiato lo stesso, all’andata col Milan si segnò nel finale, all’inizio stavolta Simeone ha sfiorato il gol, ma in generale loro hanno caratteristiche che ci mettono molto in difficoltà, forse con Osimhen in profondità li soffriamo un po’ meno perché quando soffriamo o quando ci pressano possiamo andare direttamente lungo su di lui»