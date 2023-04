Il giornalista napoletano Paolo Del Genio si è così espresso sulla sconfitta del Napoli contro il Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

«Molti ci hanno spiegato che il Napoli è già in finale di Champions. In realtà la partita di oggi conferma che se non sei umile e concentrato in una partita di duelli fisici perdi pure 4-0 e puoi perdere così anche in Champions. Nella gara secca non ci sono favoriti, l’atteggiamento poco umile non paga e dovremmo sfruttare questo risultato per dire siete voi i favoriti»