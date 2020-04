Dejan Savicevic: «Quel Milan era la squadra più vista del Mondo»

L’unico vero genio rossonero ricorda i suoi trascorsi rossoneri e il prestigio che il Milan aveva in quegli anni in tutto il Mondo

Durante una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, il ‘genio’ rossonero, Dejan Savicevic ha ripercorso la sua carriera con la maglia del Milan: «Sono stato fortunato ad andare al Milan in quegli anni. Era la squadra più vista al Mondo, andavamo sempre in finale di Champions e a Tokyo per la Coppa Intercontinentale. Mi ha permesso di diventare famoso in tutto il Mondo».

Savicevic ricorda soprattutto la finale di Atene contro il Barcellona: «Loro erano favoriti, a noi mancavano Baresi e Costacurta. Il mio gol? Ho visto Zubizarreta fuori dalla porta e ci ho provato; quella sera mi riusciva tutto bene e anche quel colpo è andato bene, magari se lo provo altre due volte non mi viene ma quella sera è andata bene».