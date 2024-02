Giudice Sportivo Serie A: due giocatori del Milan entrano in diffida, TUTTI i dettagli in vista della sfida di San Siro e i prossimi impegni rossoneri

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quarta giornata di ritorno e in vista della prossima giornata di campionato.

Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek entrano in diffida e dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo nella sfida tra Milan e Napoli. Nel caso in cui, uno dei due o entrambi, ricevessero un cartellino giallo salteranno la sfida di domenica 18 febbraio contro il Monza.