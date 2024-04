De Zerbi Milan, clamorosa indiscrezione sul contratto del tecnico! TUTTI i dettagli

De Zerbi-Milan, clamorosa indiscrezione sul contratto del tecnico: può liberarsi dal Brighton grazie a questa clausola rescissoria

Spunta un’importante indiscrezione su Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton accostato qualche settimana fa anche alla panchina del Milan.

Nel contratto dell’ex Sassuolo con il club inglese c’è infatti una clausola rescissoria di 12-13 milioni di sterline, valida solo per l’estate. Al momento non ci sono colloqui con il Liverpool mentre continuano le discussioni interne in casa Bayern. Le prossime settimane saranno dunque decisive.