De Zerbi su Bennacer: «I calciatori si prendono per un MOTIVO. Ecco perché non PARLO di lui»

L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi non si è sbilanciato più di tanto sull’ex obiettivo Ismael Bennacer

Durante la conferenza stampa prima del gara contro il Tolosa, riportata da RMC Sport, l’allenatore dell’Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato del mercato, soffermandosi anche su Bennacer del Milan.

LE SUE PAROLE – «Bisogna prendere i giocatori solo se portano qualcosa in più. Bennacer non è un giocatore dell’OM quindi non posso parlarne ma conosciamo tutti le sue qualità».