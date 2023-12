De Zerbi allontana le voci sul ritorno in Italia: «Stiamo parlando del rinnovo col Brighton»

L’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, accostato anche alla panchina del Milan, ha parlato così del proprio futuro

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, si è espresso così in merito al proprio futuro. Il nome dell’allenatore ex Sassuolo era stato accostato alla panchina del Milan per il dopo Pioli.

LE PAROLE – «Di solito lavoro per essere felice e divertirmi e mi sento molto bene a Brighton. Ho un ottimo rapporto con i giocatori, con il club, con Tony Bloom, con Paul Barber, con David Weir e tutti coloro che lavorano qui. Stiamo parlando del nuovo contratto ma al momento sono solo discussioni, non c’è nulla di chiuso. Dobbiamo pensare agli obiettivi: se coincideranno con quelli del club, sarà un onore per me lavorare a Brighton. Non cerco di raggiungere un livello più alto. La cosa più importante per me è lavorare seriamente, con una buona squadra, buoni giocatori. Per me è importante fissare un obiettivo importante».