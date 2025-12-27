De Winter Milan, tocca ancora al belga al posto di Gabbia? Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Con l’avvicinarsi dei prossimi impegni stagionali, il Milan si trova a dover gestire un’emergenza difensiva non indifferente. In conferenza stampa, Massimiliano Allegri, il plurititolato allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per ridare solidità ed equilibrio al reparto arretrato, ha fatto il punto sulle gerarchie e sulle possibili variazioni tattiche in vista dell’assenza forzata di Gabbia.

Il ballottaggio tattico: Tomori braccetto o centrale?

Il fulcro della discussione tattica riguarda il posizionamento dei due interpreti principali della difesa del Diavolo. Fikayo Tomori, il centrale inglese noto per la sua velocità nel recupero e la grande forza fisica, è stato oggetto di esperimenti durante gli allenamenti settimanali. Allegri ha ammesso di aver testato diverse soluzioni, ma la sua decisione sembra ormai presa.

“Ci ho pensato e l’ho provato”, ha dichiarato il tecnico rossonero, “ma credo che in questo momento Tomori possa fare benissimo il braccetto“. Questa scelta tattica permetterebbe al Milan di sfruttare la dinamicità dell’ex Chelsea sulle corsie laterali della difesa a tre, lasciando il comando dell’area a Koni De Winter, il giovane difensore belga arrivato per rinforzare il pacchetto arretrato e dotato di un’ottima struttura fisica.

La crescita di De Winter sotto la guida di Igli Tare

L’inserimento di De Winter nel cuore della difesa è una scommessa su cui sta lavorando intensamente anche Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club meneghino, celebre per la sua capacità di individuare talenti internazionali e gestire con fermezza il calciomercato. Tare crede fortemente nelle potenzialità del belga, e le parole di Allegriconfermano questa fiducia: “De Winter può fare benissimo il centrale. È arrivato, ha giocato bene e ha commesso errori come tutti, ma ha ampi margini di crescita”.

Un assetto solido per il futuro dei rossoneri

Senza l’apporto di Matteo Gabbia, il difensore italiano cresciuto nel vivaio e diventato una certezza per affidabilità e senso della posizione, i rossoneri devono necessariamente ridisegnare i propri automatismi. La strategia di Allegri punta a una difesa “ibrida” capace di trasformarsi a gara in corso, cercando di limitare i gol subiti, vero tallone d’Achille delle ultime settimane.

Il Diavolo ha bisogno di punti fondamentali per la classifica e la solidità della coppia Tomori-De Winter sarà la chiave di volta per il successo della stagione. La gestione meticolosa di Allegri e la visione strategica di Igli Tare sembrano convergere verso un unico obiettivo: rendere la difesa della formazione milanista nuovamente impenetrabile.