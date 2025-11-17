De Winter Milan, il difensore titolare nell’ultima del Belgio! Le parole di Bianchin verso il derby. Segui le ultime

In vista del cruciale Derby della Madonnina, le scelte difensive di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, sono sotto i riflettori. Come sottolinea Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport (fonte), il giovane Koni De Winter emerge come l’unico vero pezzo di ricambio affidabile per il reparto arretrato rossonero, un elemento chiave nella gestione della rosa voluta dal DS Igli Tare.

La Polivalenza di KDW: Il Jolly Difensivo del Diavolo

De Winter, il giovane centrale belga in crescita, è considerato da Allegri il cambio naturale per i titolari:

Fikayo Tomori , il roccioso centrale inglese .

, il . Matteo Gabbia , il difensore italiano solido e sempre presente.

, il solido e sempre presente. Strahinja Pavlovic, il centrale serbo fisico e combattivo.

La sua flessibilità è un grande vantaggio tattico: può agire sia a destra che al centro della difesa e, in caso di emergenza, anche sulla fascia sinistra. Questa versatilità lo rende indispensabile nelle rotazioni che l’esperto tecnico toscano intende adottare per mantenere alta l’intensità in campionato. Il reparto difensivo, al contrario di quanto si possa pensare, è numericamente corto, dato che il giovanissimo Odogu (Odogu) finora è rimasto invisibile, relegato spesso in panchina.

L’Allarme di Bianchin: Testa Giusta per il Derby

Nonostante le indubbie qualità tecniche – Bianchin sottolinea che Koni De Winter “con i piedi è più bravo degli altri” difensori – il giornalista lancia un avvertimento. De Winter, come tutti i ventenni, non deve affrontare il Derby con l’insicurezza o la leggerezza che talvolta ha mostrato in campo. Una partita come la stracittadina richiede la massima concentrazione e una testa giusta per evitare errori fatali.

La recente sosta per le nazionali potrebbe avergli dato la carica necessaria. La sua titolarità con il Belgio contro il Kazakistan è un segnale di fiducia importante. “Giocare tanto e bene sarebbe uno scivolo verso un derby in fiducia,” conclude Bianchin.

Il DS Tare osserva con attenzione, sapendo che la crescita definitiva di talenti come De Winter è fondamentale per la sostenibilità del progetto Milan e per dare ad Allegri la profondità tattica necessaria per vincere lo Scudetto.