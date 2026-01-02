De Winter: «Con fiducia esce il vero De Winter. Miglioriamo sempre e penso che si vede»

De Winter ha offerto un’altra buona prestazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Cagliari Milan

Koni De Winter, nel post partita di Cagliari Milan, terzo match consccutivo da titolare per lui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

IL VERO DE WINTER – «Con continuità e fiducia esce il vero De Winter. Cerco di dare il meglio come sempre e poi con squadra e staff provo a entrare bene nella squadra».

CON LA FIDUCIA SI CRESCE – «Penso con la continuità e con i minuti, con la fiducia si cresce: anche la squadra e i giocatori. Con le partite si va in avanti e si migliora. Questo stiamo e sto facendo».

SOLIDITA’ DIFENSIVA – «Il mister punta tanto su questo e noi ci lavoriamo ogni giorno per essere organizzati e difendere come gruppo. Miglioriamo sempre e penso che si vede».