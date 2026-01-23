De Winter stravolge i piani, il Milan cambia strategia: cosa può succedere in fase di calciomercato

De Winter sembrerebbe sempre più in crescita, ecco perché può cambiare la strategia di calciomercato del Milan:

Il calciomercato invernale entra nella sua fase calante e il Milan sembra pronto a una clamorosa inversione di rotta per quanto riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo di Calciomercato.com, i vertici societari di via Aldo Rossi starebbero valutando seriamente di mantenere l’attuale assetto difensivo, congelando ogni operazione in entrata.

L’esplosione di Koni De Winter cambia i piani

A dettare questa nuova strategia sarebbe soprattutto la crescita di Koni De Winter, il difensore belga classe 2002 dotato di grande fisicità e duttilità tattica. Le sue prestazioni convincenti hanno convinto lo staff tecnico della società meneghina che l’emergenza numerica possa essere gestita internamente. La crescita costante del giovane centrale offre garanzie tali da permettere ai rossoneri di risparmiare budget prezioso per altri reparti o per la sessione estiva.

Blindato Odogu: niente prestito per il giovane talento?

La conferma della linea conservativa passa anche dalla gestione di David Odogu. Qualora non dovesse essere effettuato alcun colpo, il classe 2006 rimarrebbe in rossonero senza andare via in prestito per sei mesi.

Il “no” a Dragusin e le strategie future

Nelle ultime ore, al club di via Aldo Rossi sarebbe stato proposto il profilo di Radu Drăgușin, il centrale rumeno ex Genoa attualmente in forza al Tottenham, noto per la sua abilità nel gioco aereo e la forza nei contrasti. Tuttavia, nonostante il curriculum internazionale, il nome dell’ex bianconero non sembra scaldare il cuore della dirigenza. Al momento, la pista che porterebbe Drăgușin a vestire la maglia della compagine rossonera è considerata gelida.

In conclusione, la parola d’ordine in casa Milan potrebbe essere “continuità”. Valorizzare il patrimonio interno, rappresentato da De Winter e Odogu, appare oggi una scelta più funzionale rispetto a investimenti su profili che non convincono pienamente l’area tecnica.