Calciomercato Milan, sfuma il giovane talento: Onstein vola verso il Barcellona. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calciomercato non concede pause e, tra colpi messi a segno e trattative sfumate, il Milan deve registrare un sorpasso inaspettato. Dopo essere stato a un passo dal vestire la maglia dei rossoneri, il giovanissimo difensore Juwensley Onstein sembra ormai destinato a calcare i campi della Liga spagnola. Il talento olandese, attualmente in forza alla seconda squadra del Genk, è vicinissimo al trasferimento al Barcellona, club che ha deciso di puntare con decisione sulle sue prospettive di crescita.

I dettagli dell’affare e il “no” al Diavolo

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su X, la trattativa tra il club belga e i catalani è giunta alle battute finali. Onstein, difensore centrale classe 2007 dotato di un fisico imponente e di una spiccata visione di gioco in fase di impostazione, ha già dato il suo totale gradimento al trasferimento in Spagna. Nonostante il forte pressing esercitato nei mesi scorsi dal Diavolo, l’accordo non si è concretizzato, permettendo ai blaugrana di inserirsi e chiudere l’operazione.

La strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Il mancato arrivo di Onstein non ferma però i piani della società meneghina. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua incredibile capacità di scovare diamanti grezzi nel calcio nordico ed europeo, è già al lavoro per individuare alternative di pari livello. L’obiettivo del dirigente albanese è quello di consegnare a Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e maestro nella gestione dei giovani all’interno di un sistema tattico rigoroso, un organico completo che sappia unire esperienza e freschezza.

Allegri, tecnico che fa della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, avrebbe sicuramente apprezzato le doti fisiche di Onstein, ma la linea dei rossoneri rimane chiara: investire solo su profili pienamente convinti del progetto tecnico avviato a Milanello.

Chi è Juwensley Onstein

Nato nell’ottobre del 2007, Juwensley Onstein si è formato nel prestigioso settore giovanile dell’Ajax, prima di trasferirsi al Genk nel 2023. Considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio olandese, il difensore rappresenta il prototipo del centrale moderno. Il Barcellona ha già pronto per lui un piano di sviluppo personalizzato, strappandolo di fatto alla concorrenza della squadra rossonera.