De Siervo: «Sta per giungere al termine una stagione equilibrata ed incerta come non si vedeva da anni». Ecco le parole dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A

Luigi De Siervo in seguito alla nomina degli MVP del campionato, tra cui figura Maignan come miglior portiere, ha commentato la stagione che sta per giungere al termine. Ecco le parole dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A:

«Sta per giungere al termine una stagione equilibrata ed incerta come non si vedeva da anni, con tutti i verdetti in bilico fino all’ultima giornata. Il merito di tutto questo è soprattutto degli splendidi interpreti che in campo hanno offerto uno spettacolo ricco di partite entusiasmanti e di giocate individuali spettacolari. Ringraziamo in particolare questi cinque campioni che si sono distinti nei rispettivi ruoli per qualità tecniche, personalità e impegno, e tutti i Club, i tecnici e gli atleti che hanno emozionato i milioni di tifosi che seguono con passione le nostre competizioni da ogni parte del mondo».