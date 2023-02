De Siervo lancia l’allarme: «La Serie A rischia di morire»

Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha parlato del prossimo bando sui diritti tv: le sue dichiarazioni

Intervistato da Repubblica, Luigi De Siervo, AD della Serie A, ha dichiarato:

«Ci aspetta il bando per i diritti televisivi più difficile di sempre.Aabbiamo registrato la disaffezione di Mediaset e la scelta di Sky di avere un ruolo più marginale. Ma preoccupa la mancanza di certezza del diritto. Pirateria? Ci perde la A, ma tutto il calcio è finanziato con quei soldi. E gli investimenti stranieri sono frenati. Chi compra una borsa in negozio se per strada te la vendono a un quarto del prezzo?».