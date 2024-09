De Sciglio si PRESENTA all’Empoli: spunta l’ANEDDOTO sul Milan in conferenza stampa

De Sciglio, ex Milan, si è presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore dell’Empoli: spunta l’aneddoto sul club rossonero

Intervenuto in conferenza stampa come nuovo giocatore dell’Empoli, Mattia De Sciglio ha dichiarato:

PERCHE’ EMPOLI – «Sicuramente è un punto di ripartenza, tanti sportivi durante la loro carriera hanno avuto momenti in cui hanno fatto un passo indietro. A me serviva questo, una volta che sono tornato dal ginocchio non ho avuto la possibilità di far vedere che sto bene. Il mio obiettivo è quello di rimettermi in gioco e penso che Empoli sia il posto giusto per farlo».

LASCIARE UN TOP CLUB – «Passare da realtà come Milan e Juve a Empoli non mi ha spaventato. Fare queste esperienze fa bene per uno sportivo perché vedere realtà più modeste può farti crescere di più. Con il pensiero che un giocatore che ha fatto determinate squadre può solo portare esperienza ed aspetti positivi».

