De Rossi Roma, UFFICIALE: è lui il nuovo allenatore dopo l’esonero di Mourinho

La sconfitta contro il Milan è stata fatale a Mourinho. La Roma lo ha esonerato al suo posto scelto De Rossi, il comunicato

È ufficiale l’esonero di Mourinho da allenatore della Roma. Fatale al portoghese la sconfitta dei giallorossi contro il Milan. Al suo posto scelto De Rossi:

REPORT – «L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, De Rossi ritornerà nel ruolo di allenatore e farà il suo esordio sulla nostra panchina nella sfida di campionato contro il Verona di sabato pomeriggio all’Olimpico. Nato a Roma e cresciuto nel settore giovanile giallorosso, De Rossi ha debuttato in Prima Squadra nel 2001, per poi affermarsi rapidamente come uno dei migliori centrocampisti al mondo».