De Rossi presenta Roma Milan: «Fa piacere giocare questa partita. Onoriamo Di Bartolomei». Le parole dell’allenatore

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista del match amichevole in Australia Roma–Milan.

PAROLE – «Ringraziamo per l’invito, siamo molto felici di trovarci in Australia perché è sempre bello vivere un’esperienza simile. Siamo già stati anni fa con la Roma in Australia e mi fa piacere giocare questa partita contro il Milan. L’anniversario della morte di Ago (Agostino Di Bartolomei, ndr) è sempre triste per ogni romanista. Non l’ho vissuto perché ai suoi tempi ero molto piccolo, ma ho compreso quanto sia forte il legame con ogni romanista grazie alle parole di mio padre e dei più vecchi. Bisogna onorarlo e ricordarlo ogniqualvolta indossiamo la maglia giallorossa».