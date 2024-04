De Rossi manda un messaggio al Milan: è tornato a parlarne così in conferenza! LE DICHIARAZIONI

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è tornato a parlare della vittoria contro il Milan in conferenza stampa pre Bologna

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, Daniele De Rossi ha accennato anche alla recente vittoria in Europa League contro il Milan. Le parole del tecnico della Roma.

HA RECUPERATO TUTTI – «Con il Milan è stata una gara difficile, è servivo un grande sforzo fisico e mentale. I ragazzi hanno fatto uno sforzo incredibile, ma abbiamo recuperato e siamo pronti per giocare».

BOLOGNA – «L’ho detto già tante volte, è la squadra più affascinante del campionato. Il Milan ha giocato bene, l’Inter gioca bene, la Fiorentina gioca bene, ma sono squadre con giocatori di qualità alta. Il Bologna invece è una squadra costruita per la metà classifica e sta facendo un capolavoro. Motivo per cui i miei complimenti sono sempre sinceri, a Thiago e alla società. Tatticamente è una squadra molto fluida, i centrali si inseriscono molto. Noi facciamo una cosa simile. È affascinante vederli, è difficile studiarli e affrontarli. Faccio i complimenti a Thiago. Per noi sarà un vantaggio l’assenza di Ferguson ma gli mando un abbraccio perché salterà anche l’Europeo e mi dispiace».