De Rosa: «Tonali domina, merito della pazienza del Milan». Il giovane rossonero ha conquistato tutti

Gerry De Rosa esalta Sandro Tonali su Sky Sport.

Le sue parole: «Il simbolo di quello che sta facendo di buono il Milan è Tonali .Tonali è stato criticato molto nel suo primo anno al Milan, molto pensavano fosse inadeguato. Il Milan ha avuto pazienza lo ha fatto crescere ieri ha fatto una partita strepitosa, ha dominato il centrocampo non moltissime squadre avrebbero avuto questa fiducia magari alcune lo avrebbero mandato in prestito. Le assenze che aveva il Milan a centrocampo non si sono viste. Sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda, giocatori e allenatore».