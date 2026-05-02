De Paola, l’analisi sulla Champions League evidenzia i limiti economici e tattici del nostro movimento sportivo

Il dibattito sulla distanza tra il calcio italiano e le grandi potenze europee si accende dopo le semifinali di andata di Champions League. Intervenuto su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha espresso un’analisi lucida e amara sullo stato di salute della nostra Serie A, evidenziando come il fattore finanziario sia diventato ormai un ostacolo insormontabile per competere ai massimi livelli internazionali.

De Paola, la crisi economica e la speranza legata ai tecnici: il ruolo di Spalletti

Secondo De Paola, la questione principale risiede nell’impossibilità di reggere il passo delle big straniere dal punto di vista degli investimenti. «Non abbiamo avuto la capacità economica di seguire le altre squadre. E’ il soldo che alla fine fa la differenza» ha spiegato in modo netto, sottolineando come «non riusciamo più a permetterci questi spettacoli». Una riflessione che sposta l’attenzione dalla qualità dei singoli giocatori alla potenza di fuoco dei club.

Oltre all’aspetto economico, il giornalista ha espresso una certa delusione anche sul fronte dell’innovazione tattica, dove sperava che l’ingegno degli allenatori nostrani potesse colmare il gap tecnico. «Speravo negli allenatori, speravo ci fosse qualche allenatore italiano che potesse sopperire alla mancanza di qualità con il gioco» ha ammesso De Paola, concludendo con un auspicio rivolto alla Nazionale: «Ad oggi la speranza è Spalletti».