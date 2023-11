De Paola: «Pioli rimprovererebbe mai Leao?». Poi lo paragona a Spalletti: la sua analisi sulle colonne di Sportitalia

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, De Paola ha proposto un interessante paragone tra Spalletti e Pioli. Le sue parole sul ct dell’Italia e l’allenatore del Milan.

DE PAOLA – «Il momento cruciale è quando Spalletti rimprovera Zaniolo che non si rialza in fretta perdendo tempo in inutili proteste. In quell’istante si vede la differenza fra un allenatore che non ha timore di alcun approccio perché è convinto delle proprie idee e chi, invece, cerca di non rompere gli equilibri con il proprio calciatore. A chi ci riferiamo? È presto detto: il confronto è con Pioli allenatore (ottimo) del Milan. La nostra è una provocazione, ma anche un invito a migliorare. Secondo voi, Pioli rimprovererebbe mai Leão perché sta sempre per terra a lamentarsi o perché ciondola sul campo per riflettere su qualche errore appena commesso? Dove era Leão quando Giroud segnava contro il Paris Saint-Germain? Per terra, appunto, a lamentarsi, ma nessuno lo ha incalzato perché è difficile dire qualcosa al miglior elemento (in fase offensiva) di una squadra. Il punto è che in una formazione non esistono migliori o peggiori, bensì la squadra, nella sua compattezza e unicità. Ma ci vorranno ancora quanti esempi per capire che l’evoluzione del nostro calcio passa appunto dall’insieme e non dal singolo? Che tristezza ascoltare ancora addetti ai lavori che sottolineano la qualità dei singoli»