De Paola: «Pioli come Allegri, Milan di corto muso. E Camarda…». Il suo commento sulla sfida di San Siro

De Paola è intervenuto su Sportitalia.com per parlare anche della vittoria del Milan contro la Fiorentina. Il suo commento.

DE PAOLA – «Il clou arriva in serata con Milan-Fiorentina. Gli esteti del calcio diranno “bella partita” ma io l’ho trovata orribile con un Milan più simile alla Juve e un Pioli fotocopia di Allegri. I rossoneri hanno vinto di corto muso al termine di una gara che poteva riempirsi di gol da una parte e dall’altra. Che senso hanno i continui ribaltamenti di fronte con evidenti problemi difensivi e di filtro a centrocampo? Le assenze pesanti di Leao e Giroud non giustificano tutto. E ci è piaciuto anche poco il ritardato ingresso del quindicenne Francesco Camarda a pochi minuti dalla fine in sostituzione di un terrificante Jovic, autore di un colossale errore da solo davanti al portiere viola. Cambiarlo dopo quello svarione sarebbe stato molto più giusto e avrebbe reso un po’ più fruttuoso l’inserimento di Camarda che a fine gara avrà toccato un solo pallone. Va bene, non infieriamo e accettiamo l’idea del record di più giovane della serie A in assoluto battendo persino il sedicenne Gianni Rivera. Poche chiacchiere e complimenti»