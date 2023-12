De Paola analizza: «Il Milan è distratto. Pioli gioca come Allegri, su Ibra…». Le parole del giornalista

Il giornalista De Paola ha parlato nel suo editoriale per Sportitalia analizzando la prestazione del Milan.

PAROLE – «Il campionato ormai è un discorso a due fra Inter e Juve, dietro si è già creato il vuoto grazie a un Milan distratto che perde contro l’Atalanta più scadente dell’era Gasperini. Ormai non fa nemmeno notizia. Fa più notizia che Pioli si adatti a giocare come un Allegri qualsiasi (con l’inutile giro palla in difesa) e che Allegri, al contrario, stia finalmente offrendo un gioco offensivo più proponibile. Insomma si sta ribaltando il mondo. Sì faccia presto con Ibra che serve maledettamente a questo Milan che ha smarrito la vis pugnandi, la voglia di combattere su ogni pallone. Ibra è l’unico che può davvero dare una mano a Pioli lasciando da parte sciocchezze quali “delegittimazioni” o “invasioni di campo”. O vi aspettate davvero che uno come lo svedese possa stare dietro una scrivania a discutere di affari? No, il Milan ha bisogno rapidamente di una scossa e solo Ibra può dargliela guardando in faccia, uno per uno, i giocatori».