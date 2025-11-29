De Paola infiamma Milan Lazio: «Allegri offre un calcio diverso, Sarri invece ha fallito. Si sente arrivato»

De Paola analizza il confronto di San Siro: elogi per l’evoluzione del tecnico rossonero, bocciatura netta per la parabola del biancoceleste

A poche ore dal calcio d’inizio di Milan-Lazio, il dibattito si sposta sulle panchine e sulle filosofie a confronto. Nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha offerto un’analisi pungente e controcorrente sulla sfida di San Siro, dipingendola come un duello tra “giochisti” e “risultatisti“, ma con ruoli e parabole decisamente rivisti rispetto alla vulgata comune.

De Paola e l’elogio ad Allegri

L’analisi parte dall’elogio per il lavoro di Massimiliano Allegri. Secondo De Paola, l’allenatore rossonero ha saputo rinnovarsi, distaccandosi dall’immagine grigia dell’ultima esperienza bianconera. «E’ una bella sfida, tra giochisti e risultatisti. Allegri? Per quello che sta facendo al Milan, si vede una differenza netta rispetto a quello che stava facendo alla Juve. Le cose vanno analizzate. Allegri è cambiato, offre una qualità di calcio diversa rispetto a prima».

Se per Max ci sono applausi, il giudizio su Maurizio Sarri è invece severissimo. Il direttore smonta la “narrazione edulcorata” che circonda il tecnico toscano, accusandolo di essersi fermato sul più bello, appagato e incapace di replicare i fasti napoletani o di evolversi in una figura storica alla Sacchi. «Su Sarri dico che mi sembra una narrazione troppo edulcorata su di lui. E’ arrivato a un punto cruciale della sua carriera, si è appagato e ha ritenuto di non poter fare di più. Sarri però ha fallito, era una speranza come Sacchi. Tutto il sarrismo dopo Napoli non è approdato a quelle vittorie che potevamo potesse portare il suo nuovo credo. Lui sta dimostrando che è il migliore del cortile ora, ma è un limite. Doveva fare quel salto di qualità nell’Olimpo che non è arrivato, perché non ha più quell’ambizione e voglia Ora si sente arrivato».