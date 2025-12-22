De Paola ricorda: «Milan costruito per Allegri, è lui che ha chiesto una rosa corta. Sul mercato…»

De Paola, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa Italiana

Ospite fisso de L’Editoriale su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato il momento amaro delle milanesi dopo il flop in Supercoppa Italiana a Riad. Il direttore ha espresso giudizi netti sulle responsabilità dei tecnici e sulla costruzione delle rose.

De Paola sul Milan: «Basta scuse sul mercato»

De Paola ha criticato la tendenza a proteggere Massimiliano Allegri a discapito della società, evidenziando come la squadra sia stata modellata proprio sui desideri del tecnico livornese: