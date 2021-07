De Palma (ESPN): «James Rodriguez al Milan affare molto vicino alla chiusura»

Il giornalista di ESPN Vito De Palma ha parlato di un affare in dirittura d’arrivo: James Rodriguez sarebbe vicinissimo al Milan

Il calciomercato rossonero si sta scaldando. Perso a parametro zero Hakan Calhanoglu, la dirigenza del Diavolo non ha alcuna intenzione di perdere tempo e sta provvedendo per procurare in tempi rapidi un degno sostituto a mister Pioli.

Vito De Palma, giornalista per ESPN, ha lanciato poche ore fa una bomba di mercato su Twitter: «Domanda per gli amici colombiani: cosa ne pensate di James Rodriguez al Milan? Le mie fonti dicono che sono molto vicini alla chiusura».