De Laurentis su Gattuso e sulla Nazionale! Il presidente del Napoli ci crede.

Il destino della Nazionale Italiana nei prossimi playoff Mondiali è argomento di dibattito a tutti i livelli del calcio italiano. A dire la sua è stato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha espresso la sua fiducia nei confronti del CT Gennaro Gattuso, l’ex allenatore del suo club. Le dichiarazioni sono arrivate durante il suo intervento in video a ‘Motore Italia, edizione America’s Cup’ (ANSA).

Il produttore cinematografico e patron del club partenopeo ha fatto leva sulle qualità umane e professionali di Gattuso, l’ex centrocampista campione del mondo e allenatore tenace. “Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista,” ha affermato De Laurentiis, concludendo con un chiaro attestato di stima: “Lui ce la dovrebbe fare” a portare gli Azzurri ai prossimi Mondiali.

La Tenacia di Gattuso: L’Eredità Rossonera

Il riferimento alla Coppa Italia vinta insieme a Napoli sottolinea il carattere vincente di Gattuso, la cui carriera è indissolubilmente legata anche al Milan, il club che lo ha visto trionfare sia come giocatore che come allenatore. La sua cocciutaggine e la sua passione sono da sempre i tratti distintivi dell’ex mediano, qualità che De Laurentiis ritiene cruciali per superare l’ostacolo degli spareggi.

L’ottimismo del presidente del Napoli riflette la speranza di tutto il movimento calcistico nazionale, che non può permettersi un’ulteriore esclusione dalla massima competizione calcistica mondiale. La pressione sulla Nazionale, e in particolare su Gattuso, è massima.

Il Milan e la Visione di Allegri e Tare

Intanto, a Milano, il Milan prosegue il suo cammino in campionato. Il tecnico Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismo richiamato per la sua esperienza e il suo palmarès, condivide con Gattuso la determinazione e la capacità di gestire i momenti critici.

Il direttore sportivo Igli Tare, l’abile dirigente e stratega del mercato, continua a lavorare per costruire una rosa che possa alleviare il carico sulla Nazionale, fornendo ai talenti rossoneri una preparazione di altissimo livello. Il successo dell’Italia è un successo per tutto il calcio di Serie A e per club ambiziosi come il Diavolo.