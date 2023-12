De Laurentiis furioso dopo Napoli Inter: «Perso per errori arbitrali». Poi ha chiamato i vertici di Federcalcio e Arbitri

Un De Laurentiis letteralmente furioso quello visto dopo la sfida di ieri sera tra Napoli e Inter, gara vinta dai nerazzurri 3-0: «Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia, ma abbiamo perso per gli errori dell’arbitro. E ci spiace per i nostri tifosi», le sue parole riportate da Il Mattino.

Secondo quanto si apprende, il presidente del Napoli ha inoltre telefonato ai vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona perché il club campano si è subito considerato gravemente danneggiato per quanto accaduto.