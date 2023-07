De Laurentiis annuncia il colpo di mercato: arriva dal Milan! Cosa ha detto il presidente del Bari in conferenza stampa

Luigi De Laurentiis ha aperto la nuova stagione del Bari in conferenza stampa parlando anche dei nuovi acquisti e annunciando un colpo di mercato che arriverà dal Milan. Ecco le parole del presidente della formazione pugliese:

«Nei prossimi giorni acquisteremo non uno, ma due attaccanti molto importanti. Uno è Marco Nasti poi si va avanti per Diaw. Si tratta Valoti per il centrocampo: su di lui c’è anche il Parma»