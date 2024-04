De Ketelaere Milan, Percassi rivela: «Contenti di lui, sul suo futuro vi dico questo»

Percassi, AD dell’Atalanta, nel pre match contro la Fiorentina, ha detto la sua sul futuro di De Ketelaere in prestito dal Milan

Le parole di Luca Percassi, l’ AD dell’Atalanta, nel pre match di Coppa Italia contro la Fiorentina, sul futuro di De Ketelaere in prestito dal Milan:

DE KETELAERE – «Siamo contenti che da domani Charles tornerà a disposizione del mister. Fin dal primo giorno il ragazzo ha avuto un ottimo impatto dal punto di vista umano e dal punto di vista calcistico. Siamo molto contenti di lui, ma non è questo il momento di concentrarsi sul mercato. L’Atalanta ora è concentrata sul giocare le partite. Più avanti arriverà il momento delle scelte»

KOOPMEINERS – «Non è durante il campionato che l’Atalanta, soprattutto in un finale di questa importanza, ha la necessità di sedersi a parlare di un proprio giocatore. Koopmeiners, come altri compagni, sta facendo bene e può attrarre interessi di varie squadre. Ma siamo tranquilli, non abbiamo ricevuto alcun tipo di interesse e oggi non è nostro obiettivo parlare dei nostri tesserati. A fine stagione si affronterà il mercato con l’obiettivo unico di rinforzarci»