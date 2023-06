De Ketelaere Milan, l’agente: «Ecco come stanno le cose»

Tom De Mul, agente di Charles De Ketelaere, è stato intervistato dai giornali belgi prima dell’Europeo Under 21

Tom De Mul, agente di Charles De Ketelaere, è stato intervistato dai giornali belgi prima dell’Europeo Under 21. Le sue parole sul futuro del suo assistito al Milan, riportate da gazzetta.it:

«Il Milan crede ancora in lui al 100%. Maldini era un grande sostenitore di Charles, ma il suo sostituto è il capo scout che l’ha aiutato a far passare il suo trasferimento. Charles si guarda allo specchio. Sa che tutti lo stanno giudicando molto perché è stato il più grande trasferimento del Milan, ma si rende anche conto che può dare ancora di più di così. E sa, come tutti noi, che ha tutte le qualità per avere successo. Non è il primo talento che ha bisogno di un periodo di adattamento in un top club europeo. Presto potrà sperimentare la preparazione estiva per la prima volta. Speriamo che Charles poi abbia una buona seconda stagione»