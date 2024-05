De Ketelaere Milan, Percassi TRANQUILLIZZA il Diavolo: «Decisione presa, ecco cosa faremo a giugno»

De Ketelaere-Milan, Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha annunciato di voler riscattare il belga: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha fatto il punto sul riscatto di De Ketelaere, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Si possono ancora rifiutare 50-60 milioni per Koopmeiners? Solo se fosse una scelta coerente con una strategia necessaria ad un club di provincia che deve avere sempre i conti a posto. Ma se fai un’operazione, è perché hai un sostituto equivalente: non siamo sprovveduti a vendere senza paracadute giocatori fondamentali per l’Atalanta. De Ketelaere? Ci piace, sta facendo bene. Andremo avanti insieme».