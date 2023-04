Milan, De Ketelaere ancora in panchina: futuro in bilico?

Stasera il Milan scenderà in campo contro l’Empoli. De Ketelaere dovrebbe partire ancora in panchina. Futuro in bilico?

Stasera il Milan scenderà in campo contro l’Empoli. De Ketelaere dovrebbe partire ancora in panchina. Futuro in bilico?

Secondo quanto riferito da la Gazzetta dello Sport infatti oltre Tonali e Bennacer ci dovrebbe essere Pobega con Saelemaekers a destra per sostituire Diaz. Una bocciatura in vista del calcio mercato estivo? Non proprio, come confermato dallo stesso Pioli in conferenza:

«La presenza di un centrocampo a tre non gli crea problemi tattici. Può giocare trequartista o sul centro-destra. Come Diaz? Ha le qualità per svariare su tutto il fronte d’attacco»