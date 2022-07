De Ketelaere Milan, ballano 5 milioni: resta la fiducia rossonera per il gioiellino belga

La distanza tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere è ancora da limare. Lo dimostra il fatto che il belga ieri fosse in campo nell’amichevole vinta per 4-2 contro l’Utrecht. CDK ha comunque scelto i rossoneri, lo dimostra il fatto che la ricca offerta da 37 milioni del Leeds sia stata congelata.

Fino a quanto dovrà spingersi il Diavolo per soddisfare il Bruges? Di fatto ballano più o meno 5 milioni: per questo, secondo quanto filtra dal Belgio, la prima proposta rossonera di 30 milioni tra base fissa e bonus non sarebbe stata ritenuta insufficiente. È evidente che Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, dovranno ripensare una nuova proposta al rialzo, magari lavorando proprio sui premi. Sperando che il Leeds non rilanci ulteriormente, in casa rossonera si respira fiducia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.