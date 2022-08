De Ketelaere, il ct del Belgio: «Può stare tra i grandi della storia rossonera». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Roberto Martinez, commissario tecnico della nazionale belga, parla così di Charles De Ketelaere. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Charles ti ruba l’occhio, ti lascia a bocca aperta per capacità tecnica, plasticità, eleganza del gioco. Ha una coordinazione, una abilità nell’ultimo passaggio e nel calciare in porta che pochi altri alla sua età hanno in Europa. Paragoni? Concentriamoci sul campo e non sui paragoni. Charles è sempre cresciuto, lo abbiamo accompagnato in un progetto dall’Under 21 alla prima squadra e ha una straordinaria capacità di occupare tutte le zone di attacco. Sa adattarsi alle esigenze soprattutto grazie alla sua tecnica. Charles col tempo può stare lungo la scia dei grandi della tradizione rossonera.»