De Ketelaere stupisce già Gasperini: messaggio in conferenza, c’entrano anche Pioli e il Milan

Gian Piero Gasperini ha parlato di Charles De Ketelaere in conferenza stampa. Le parole anche su Pioli e il Milan

In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini si è espresso così a proposito di Charles De Ketelaere.

DE KETELAERE – «Sia lui che Scamacca sono due giocatori nuovi dell’attacco. Anche in allenamento ci ha fatto vedere delle qualità, starà a noi nel tempo a far emergere un giocatore che lo scorso anno non ha fatto benissimo. Quando il Milan sceglie giocatori li sceglie con criteri molto importanti. Ha la fortuna di aver lavorato con un allenatore bravissimo come Pioli, il processo di inserimento, come per Scamacca, sarà più rapido».