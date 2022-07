De Ketelaere, domani ultima con il Brugge: poi via libera per il Milan

Charles De Ketelaere giocherà domani l’ultima gara con il Brugge. Il Milan conta di chiudere nella giornata di lunedì

Per Charles De Ketelaere siamo al momento del conto alla rovescia. Come riportato da Tuttosport, il classe 2001 domani giocherà l’ultimo match con la maglia del Brugge nella Supercoppa del Belgio contro il Gent. Dopodichè il Milan avrà il via libera per chiudere l’operazione.

Lunedì può essere il giorno giusto per finalizzare la trattativa con i campioni della Jupiler League, con una cifra che si aggirerà sui 30 milioni + bonus.