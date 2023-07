De Ketelaere ora può partire: a queste condizioni sarà addio al Milan in estate dopo un’annata complicatissima

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Charles De Ketelaere, che ha deluso ogni tipo di aspettativa nel suo primo anno al Milan.

Motivo per il quale non è da escludere una cessione nelle prossime settimane. Il club è pronto a valutare offerte per il belga: se qualcuno busserà alla porta con proposte all’altezza dei 28-30 milioni di euro che vorrebbe incassare il Milan si potrebbe arrivare alla cessione.