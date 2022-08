De Ketelaere saluta il Bruges: il messaggio social – FOTO

Charles De Ketelaere è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel frattempo il belga sui social ha salutato e ringraziato il Bruges

I want to thank Club Bruges for giving me the opportunity since I was a child to belong to their ranks, for making my dreams come true, for having trained me as a professional player. Thank you so much for everything.💙🖤 pic.twitter.com/ikoQDAcOuk