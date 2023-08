De Ketelaere Atalanta, nuovi contatti col Milan: la scelta del belga

Non è ancora tramontata l’ipotesi di Charles De Ketealere all’Atalanta, anzi. Questa la decisione presa dal giocatore del Milan

Sembrava essersi interrotta del tutto la trattativa tra Milan ed Atalanta per Charles De Ketelaere, ma i due club hanno riaperto i contatti e si cerca l’intesa definitiva.

Come riportato dal giornalista Daniele Longo su Twitter, la trattativa resta ancora in piedi, col calciatore che avrebbe già dato il proprio sì alla meta bergamasca. Le due società e l’entourage del calciatore sono al lavoro per decidere le commissioni in caso di riscatto.