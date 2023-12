De Ketelaere a DAZN: «Tante cose non sono andate bene al Milan, qui invece…». Le sue dichiarazioni dopo il match

De Ketelaere è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Atalanta e Milan. Le sue dichiarazioni.

GOL – «Il gol devo segnarlo, devo migliorare nel fare gol ma oggi abbiamo vinto e siamo soddisfatti»

SENSAZIONI – «Mi sento bene e provo a fare le prestazioni. Per me bisogna sempre pensare alla prossima partita, giocare per la squadra e fare tutto il possibile»

ABBRACCIO CON LOOKMAN – «Giochiamo insieme davanti e abbiamo un intesa diversa, dopo il gol sbagliato ha provato a tirarmi su, dopo il suo gol ci siamo abbracciati. Bene per la squadra e per noi»

PARTITA – «Il secondo tempo è stato molto meglio del primo, anche dopo il gol sbagliato ho preso un po’ di fiducia. Poi mi sentivo bene e tutta la squadra ha fatto un buon secondo tempo»

MILAN – «Sono tante cose che non sono andate bene, anche io non ho fatto grande prestazioni. Qui la posizione è diversa e mi sento bene, ma ci sono tante cose. È sempre un po’ speciale contro il Milan, ma alla fine giochiamo per i tre punti»

QUARTO POSTO – «Si, anche se nelle ultime non abbiamo fatto tanto bene. Vediamo partita per partita per prendere punti»